Индия добавит мощности угольных электростанций, хотя является третьим в мире источником выброса парниковых газов

К 2030 году Индия намерена расширить парк своих угольных электростанций на 25%, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Министр энергетики Радж Кумар Сингх сказал, что страна добавит угольные мощности на 56 гигаватт, если стоимость хранения электроэнергии не снизится.

Он отметил, что Индия намерена вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, однако сейчас нужно обеспечить поступление электроэнергии в достаточном количестве для поддержания экономического роста.

Индия занимает третье место в мире по объему выброса парниковых газов. Но энергетическая безопасность соперничает с климатическими целями.

Летом спрос на электроэнергию в Индии существенно вырос из-за рекордной жары, что также отдалило закрытие угольных электростанций.

Сингх заявил, что Индия без колебаний будет импортировать уголь, потому что энергия должна оставаться доступной.

Вместе с тем страна планирует со времен использовать только чистую энергию, но произойдет это не ранее 2070 года.

А к 2030 году в Индии планируют удвоить генерирующие мощности всех типов и достичь показателя в 820 гигаватт.