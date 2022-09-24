Президент Палестины предложил израильскому премьеру доказать свои слова и вернуться к переговорам
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что предложение премьер-министра Израиля Яира Лапида о создании двух государств является позитивным событием.
Но он подчеркнул, что этим словам нужны доказательства, т.е. возврат к проведению переговоров.
Аббас назвал Израиль режимом апартеида и подчеркнул, что Палестине все сложнее верить в достижение мира из-за оккупационной израильской политики.
Палестинский лидер отметил, что Израиль не оставил земли, на которой можно было бы создать независимое государство, проводя активную экспансию поселений.
В большинстве государств поселения Израиля, расположенные на Западном берегу, не считают законными.
В ответ Израиль утверждает, что эта территория принадлежит ему по библейскому праву первородства.
Впервые за многие годы высокопоставленный представитель Израиля заговорил о формуле двух государств. Такое заявление было сделано израильским премьер-министром Яиром Лапидом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Это произошло в преддверии выборов в Израиле, которые состоятся 1 ноября. Есть шанс, что на них выиграет бывший премьер Беньямин Нетаньяху, который является ярым противником Палестины.
Опубликовано: Светлана Репина
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