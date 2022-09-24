Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин "решили изменить курс и попробовать еще раз" в браке

В пятницу люди подтвердили, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин отменили развод через месяц после того, как она подала заявление.

В пятницу ЛЮДИ подтвердили, что 54-летний Флавин и 76-летний Сталлоне помирились через месяц после того, как она подала на развод 19 августа после 25 лет брака. В своем тогдашнем заявлении Флавин утверждала, что актер "занимался преднамеренным растрачиванием, истощением и / или растратой семейного имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на семейное имущество", что он отрицал.

Источник рассказывает ЛЮДЯМ об их решении: "Они решили снова пустить это в ход. Они просто решили изменить курс и попробовать еще раз ".

Кроме того, представитель Сталлоне сообщил Page Six в пятницу, что пара, у которой трое взрослых дочерей, "решила встретиться дома, где они поговорили и смогли разобраться в своих разногласиях". Его представитель добавил, что они "оба очень счастливы".