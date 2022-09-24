Макей: Беларусь не собирается наносить удар ядерным оружием по Украине
Глава белорусского МИДа Владимир Макей утверждает, что войска Беларуси не планируют атаковать украинские территории с применением ядерного оружия России.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью газете France 24, где ему был задан вопрос о том, готов ли Минск нанести удар с белорусских территорий по Украине российским ядерным оружием, если об этом попросит Москва. Макей ответил отрицательно, исключив атаки ВС РБ на украинское государство.
Также Владимир Макей напомнил, что в 1990-ых годах Беларусь стала первой страной, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, избавившись от него.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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