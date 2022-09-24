Макей заявил, что Беларусь заинтересована в наращивании диалога с Европейским союзом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о желании белорусского государства стать торгово-экономическими партнёрами с Европейским союзом.

24 сентября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в своём интервью для французского ТВ-канала France24 заявил, что белорусская сторона выступает за создание «каналов для коммуникации с Европейский союзом».

Макей отметил, что страны-участницы ЕС вызывают у Беларуси интерес в первую очередь как потенциальные торгово-экономические партнёры, но отметил, что белорусское правительство не видит готовности со стороны Брюсселя наращивать связи с Минском.