Макей заявил, что Беларусь заинтересована в наращивании диалога с Европейским союзом
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о желании белорусского государства стать торгово-экономическими партнёрами с Европейским союзом.
24 сентября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в своём интервью для французского ТВ-канала France24 заявил, что белорусская сторона выступает за создание «каналов для коммуникации с Европейский союзом».
Макей отметил, что страны-участницы ЕС вызывают у Беларуси интерес в первую очередь как потенциальные торгово-экономические партнёры, но отметил, что белорусское правительство не видит готовности со стороны Брюсселя наращивать связи с Минском.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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