Арестович: Киев может мобилизовать 5,5 миллионов граждан Украины

Советник Зеленского Алексей Арестович рассказал, чем Украина может ответить на частичную мобилизацию, объявленную правительством России.

24 сентября персональный советник Владимира Зеленского Алексей Арестович публично заявил, что в связи с решением России о проведении частичной мобилизации Украина может мобилизовать ещё 5,5 миллионов граждан.

По словам Арестовича, сперва Киев мог бы мобилизовать один миллион украинцев, повысив это число в случае необходимости, поскольку на территории украинского государства приживает более 40 миллионов человек. Также Алексей Арестович уверен, что страны Запада продолжат направлять в Украину добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.