Украинские диверсанты подорвали электроподстанцию в Мелитополе

ВГА Мелитополя сообщила, что украинская сторона предприняла попытку диверсии на трансформаторной подстанции.

24 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Мелитополя в своём Telegram-канале сообщила, что украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию, обеспечивающую электроэнергией ст. Мелитополь, локомотивное и вагонное депо и здание управления.

Отмечается, что в результате детонации самодельного взрывного устройства возникло возгорание, которое было локализовано работниками электроподстанции, благодаря чему станция получила незначительные повреждения и продолжает полноценно функционировать.