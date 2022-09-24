Лавров: поддержка Украины странами Запада является прямым участием в конфликте

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о своём отношении к оказываемой западными странами поддержки киевского режима.

25 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках 77-1 Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил, что оказывая поддержку Украине, страны Запада становятся прямым участником конфликта.

Лавров пояснил, что многомиллионные поставки оружия, а также данных разведки для Украины, которые несомненно затягиваю конфликт, не могут позволить коллективному Западу заявлять о нейтральной позиции в данной ситуации.