Лавров: поддержка Украины странами Запада является прямым участием в конфликте
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о своём отношении к оказываемой западными странами поддержки киевского режима.
25 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в рамках 77-1 Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил, что оказывая поддержку Украине, страны Запада становятся прямым участником конфликта.
Лавров пояснил, что многомиллионные поставки оружия, а также данных разведки для Украины, которые несомненно затягиваю конфликт, не могут позволить коллективному Западу заявлять о нейтральной позиции в данной ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Сергей Лавров обвинил Запад в попытках расчленить Россию
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
НАСА в третий раз откладывает запуск лунной ракеты Artemis I
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР