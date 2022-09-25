Эстония предупреждает, что Россия может резко отключить электричество в Прибалтике
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала предположение, что Россия готовится отключить балтийские страны от своей энергосистемы.
Каллас пояснила, что 23 сентября российская сторона должна была провести плановую проверку связи своей электросети с Калининградом.
Однако проверка была отложена, из чего в Эстонии сделали вывод о возможности полного отключения трех стран Балтии от российской электросети.
Кая Каллас сказала, что Литва, Латвия и Эстония много лет готовились к отключению своих электросетей от российских.
При этом она подчеркнула, что если Россия резко проведет отключение, в Прибалтике может отключиться подача электроэнергии.
Внезапное отключение может привести к отключениям электроэнергии продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Но балтийские страны могут синхронизировать свои системы с энергосистемой Европы за считанные часы.
Эстония, Литва и Латвия прекратили экспорт электроэнергии из России в феврале этого года, сразу после начала конфликта на Украине.
Однако электрические сети Прибалтики по-прежнему зависят от России с точки зрения обеспечения сбалансированности.
Опубликовано: Светлана Репина
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