Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала предположение, что Россия готовится отключить балтийские страны от своей энергосистемы.

Каллас пояснила, что 23 сентября российская сторона должна была провести плановую проверку связи своей электросети с Калининградом.

Однако проверка была отложена, из чего в Эстонии сделали вывод о возможности полного отключения трех стран Балтии от российской электросети.

Кая Каллас сказала, что Литва, Латвия и Эстония много лет готовились к отключению своих электросетей от российских.

При этом она подчеркнула, что если Россия резко проведет отключение, в Прибалтике может отключиться подача электроэнергии.

Внезапное отключение может привести к отключениям электроэнергии продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Но балтийские страны могут синхронизировать свои системы с энергосистемой Европы за считанные часы.

Эстония, Литва и Латвия прекратили экспорт электроэнергии из России в феврале этого года, сразу после начала конфликта на Украине.

Однако электрические сети Прибалтики по-прежнему зависят от России с точки зрения обеспечения сбалансированности.