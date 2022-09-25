Авторитетное издание Nieuwsblog Tom Vandendriessche (NTV) со ссылкой на евродепутата от Бельгии сообщает, что энергетический кризис в Европе был создан преднамеренно, как и санкции против России.

Сегодня практически не осталось ни одной страны Европейского союза, которая не понимает, что энергокризис имеет рукотворный характер. Фантастический «крестовый поход» бюрократической Европы на Россию обернулся коллективным обнищанием, а также деградацией и фактически самоубийством европейской экономики.

Средний годовой счет для фламандских семей за электроэнергию уже сейчас составляет 9000 евро. При этом последствия кризиса намного серьезнее, чем чрезмерные счета: останавливаются производства, растет безработица, промышленность уходит из стран, где осуществляла деятельность десятки лет и вряд ли когда-нибудь вернется. В конце концов рекордную инфляцию и уничтоженную покупательскую способность также никто не отменял.

Нефтяной кризис 1970-х годов показал, насколько уязвима Европа перед импортными энергоресурсами. Поэтому европейские лидеры приняли решение массового строительства электростанций. Однако в 1999 года была создана коалиция «Зеленых» на фоне разрастающегося Европейского союза и началось продвижение «зеленой энергетики», которая вынуждала закрывать эти самые электростанции.

На фоне конфликта в Украине легко было организовать энергодефицит и никто не сделал ничего, чтобы не войти в новую волну энергетического кризиса, так как Европа осталась зависима от импортных энергоресурсов в 2020-х годах, точно также, как и 50 лет назад. Каждый из пакетов антироссийских санкций фактически уничтожал европейскую экономику, промышленность, увеличивал инфляцию и уменьшал покупательскую способность.