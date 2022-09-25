Минобороны России: войска РФ предотвратили удары ВСУ по Запорожской АЭС

В Минобороны РФ рассказали о срыве попыток украинской армии атаковать ЗАЭС с помощью дронов и артиллерии.

В пресс-службе Министерства обороны России сообщают, что сегодня украинские войска выпустили 59 ракет из артиллерии по городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, и четыре снаряда ВСУ разорвались на территории города, повредив водоканал рядом с ядерным объектом. Тем не менее, все остальные ракеты армии Украины были перехвачены.

Также в российской Минобороны заявили, что украинские военные выпустили 8 ударны дронов по Запорожской АЭС, но они также были уничтожены при подлёте к Энергодару.