Минобороны России: войска РФ предотвратили удары ВСУ по Запорожской АЭС
В Минобороны РФ рассказали о срыве попыток украинской армии атаковать ЗАЭС с помощью дронов и артиллерии.
В пресс-службе Министерства обороны России сообщают, что сегодня украинские войска выпустили 59 ракет из артиллерии по городу Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, и четыре снаряда ВСУ разорвались на территории города, повредив водоканал рядом с ядерным объектом. Тем не менее, все остальные ракеты армии Украины были перехвачены.
Также в российской Минобороны заявили, что украинские военные выпустили 8 ударны дронов по Запорожской АЭС, но они также были уничтожены при подлёте к Энергодару.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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