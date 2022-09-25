Войска РФ отбили атаки ВСУ под Лиманом, Донецком и Угледаром
Украинские части продолжают попытки развить наступление сразу на нескольких направлениях.
Вооруженные силы Украины продолжают попытки организовать наступление сразу на нескольких направлениях.
Как стало известно, украинские соединения попытались прорвать российскую оборону на Лиманском, Донецком, Угледарском и Артемовском направлениях.
При этом все атаки украинских частей были пресечены, а сами они - отброшены от позиций, занятых Вооруженными силами России.
Обороняющимся войскам России оказывалась поддержка артиллерией и авиацией.
Опубликовано: Николай Скира
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