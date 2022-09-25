Контрактник РФ, вооруженный автоматом, угнал военный грузовик и сбежал из части
Контрактник РФ, вооруженный автоматом, угнал военный грузовик и сбежал из части
Отъехав на какое-то расстояние, оставив служебный грузовик на обочине, служащий пересел на синий ВАЗ-2107.
Вооруженного контрактника задержали, выясняются подробности происшествия. Сбежавшим оказался Виктор Перекипский, возраст мужчины 43 года.
Как стало известно, семья российского контрактник проживает в подмосковных Химках. Дома Виктора с фронта ожидали жена и дочка.
Опубликовано: Храмова Оксана
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