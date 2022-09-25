Байдена уличили во лжи о ценах на бензин в США

Президент США Джо Байден назвал неверные цены на бензин во время выступления перед избирателями.

25 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден, мечтающий о втором президентском сроке, в ходе своего выступления перед избирателями на мероприятии Национального комитета Демократической партии заявил, что в 41 американском штате и округе Колумбия средняя цена бензина опустилась ниже 2,99 доллара.

Американцы в Twitter уличили Байдена во лжи заявили о том, что американский лидер значительно занизил реальную стоимость бензина в Соединённых Штатах, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга американской автомобильной ассоциации, согласно которой средняя стоимость галлона бензина на американских заправках колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара.