Евросоюз хочет запретить экспорт алмазов из России, но возникает проблема с Бельгией
Пять стран, входящих в состав Евросоюза, предложили запретить экспорт алмазов из России в рамках очередного пакета санкций.
Но для принятия такого решения его должны поддержать все государства ЕС. Ранее Бельгия отвергла аналогичное предложение.
Бельгийский Антверпен является крупнейшим центром торговли алмазами в мире. Там заявили, что в результате подобной меры будет потеряно около 30% бизнеса.
В Антверпенском алмазном центре подчеркивают, что это пойдет на пользу конкурентам и призывают позволить клиентам самостоятельно решать, готовы ли они покупать российские алмазы.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что в алмазной отрасли создано 30 000 рабочих мест, а сама она составляет 5% экспорта страны.
С предложением о запрете алмазного экспорта выступили Литва, Польша, Ирландия, Латвия и Эстония.
Стоит учитывать, что российская АЛРОСА – самый крупных производитель необработанных алмазов в мире.
Однако есть неподтвержденная информация, что Бельгия может изменить свое решение в ближайшее время.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Министр ЖКХ: отопление в жилых домах в регионах Беларуси начнут включать в ближайшие дни
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Пэрис Хилтон готова заплатить 10 000 долларов тому, кто поможет найти ее пропавшую собаку
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России