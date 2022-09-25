Евросоюз хочет запретить экспорт алмазов из России, но возникает проблема с Бельгией

Пять стран, входящих в состав Евросоюза, предложили запретить экспорт алмазов из России в рамках очередного пакета санкций.

Но для принятия такого решения его должны поддержать все государства ЕС. Ранее Бельгия отвергла аналогичное предложение.

Бельгийский Антверпен является крупнейшим центром торговли алмазами в мире. Там заявили, что в результате подобной меры будет потеряно около 30% бизнеса.

В Антверпенском алмазном центре подчеркивают, что это пойдет на пользу конкурентам и призывают позволить клиентам самостоятельно решать, готовы ли они покупать российские алмазы.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что в алмазной отрасли создано 30 000 рабочих мест, а сама она составляет 5% экспорта страны.

С предложением о запрете алмазного экспорта выступили Литва, Польша, Ирландия, Латвия и Эстония.

Стоит учитывать, что российская АЛРОСА – самый крупных производитель необработанных алмазов в мире.

Однако есть неподтвержденная информация, что Бельгия может изменить свое решение в ближайшее время.