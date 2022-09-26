В Мелитополе при совершении теракта погиб украинский диверсант

Власти Мелитополя сообщили о гибели украинского диверсанта при подрыве автомобиля.

Власти Мелитополя сообщили, что во время подрыва легкового автомобиля погиб украинский диверсант.

"Погиб украинский гражданин. При себе у него было удостоверение ВСУ. На месте взрыва разбросаны деньги", — говорится в сообщении.

По версии следствия погибшим был диверсантом, в задачу которого входило совершение теракта в Мелитополе. Он погиб в результате неосторожного обращения с взрывным устройством.