В Мелитополе при совершении теракта погиб украинский диверсант
Власти Мелитополя сообщили о гибели украинского диверсанта при подрыве автомобиля.
Власти Мелитополя сообщили, что во время подрыва легкового автомобиля погиб украинский диверсант.
"Погиб украинский гражданин. При себе у него было удостоверение ВСУ. На месте взрыва разбросаны деньги", — говорится в сообщении.
По версии следствия погибшим был диверсантом, в задачу которого входило совершение теракта в Мелитополе. Он погиб в результате неосторожного обращения с взрывным устройством.
Опубликовано: Максим Алексеев
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