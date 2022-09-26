Financial Times рассказала об ответе НАТО на вероятный ядерный удар России по Украине

Американское издание узнало, каким будет ответ Североатлантического альянса на вероятный ядерный удар России по Украине.

Международная деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники узнала о планах, которые разработали в НАТО в случае гипотетического ядерного удара России по территории Украины.

"Вероятность того, что НАТО в ответ применит свои ядерные арсеналы невелика. Наиболее реалистичным сценарием выглядит наказание России с использованием обычных вооружений, который в распоряжении альянса предостаточно", — пишет FT.

Газета сообщает, что у Запада и России сложились разные представления о "красных линиях" вокруг украинского вопроса. По мнению обозревателей Financial Times лучшим сдерживающим фактором для России станет "угроза возмездия".