ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию школы в городе Рубежном

Украинская армия обстреляла школу в Рубежном, в котором находился избирательный участок.

Председатель центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко сообщила о то, что украинская артиллерия обстреляла школу в городе Рубежный, где находился избирательный участок.

"В ходе ночного обстрела города Рубежный украинской артиллерией, шесть снарядов попали в 10-ю среднюю школу, где у нас был избирательный участок", - рассказала Кравченко.

Ранее руководство ЛНР сообщало об обстрелах территории республики украинскими войсками из реактивных систем залпового огня HIMARS, американского производства.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 