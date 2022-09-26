ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию школы в городе Рубежном
Украинская армия обстреляла школу в Рубежном, в котором находился избирательный участок.
Председатель центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко сообщила о то, что украинская артиллерия обстреляла школу в городе Рубежный, где находился избирательный участок.
"В ходе ночного обстрела города Рубежный украинской артиллерией, шесть снарядов попали в 10-ю среднюю школу, где у нас был избирательный участок", - рассказала Кравченко.
Ранее руководство ЛНР сообщало об обстрелах территории республики украинскими войсками из реактивных систем залпового огня HIMARS, американского производства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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