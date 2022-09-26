ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию школы в городе Рубежном

Сын Бари Алибасова пригласил Федосееву-Шукшину в собственный дом престарелых

Бари Алибасов-младший сообщил, что ждёт экс-супругу своего отца Лидию Федосееву-Шукшину в своём доме престарелых. Он уверен, что если дочки пожелают её упечь туда, то пусть это будет его заведение для пожилых людей.

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