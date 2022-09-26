Российский бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что вт 2014 гону он действительно создал военную группу "Вагнера".

Принадлежащая Евгению Пригожину компания "Конкорд" опубликовала фрагмент интервью со своим создателем, в котором Пригожин признаётся, что в 2014 году именно он создал частную военную кампанию "Вагнер". Сам Евгений Пригожин уверяет, что "Вагнер" является батальоном из патриотов России, а не ЧВК.

Несколькими днями ранее Пригожин публично заявил, что в "Вагнере" служит его сын, отслуживший в армии в 19 лет, поучаствовавший в боевых действиях на территории Сирии и получивший орден "Чёрный крест".