Пригожин признался в создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году
Российский бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что вт 2014 гону он действительно создал военную группу "Вагнера".
Принадлежащая Евгению Пригожину компания "Конкорд" опубликовала фрагмент интервью со своим создателем, в котором Пригожин признаётся, что в 2014 году именно он создал частную военную кампанию "Вагнер". Сам Евгений Пригожин уверяет, что "Вагнер" является батальоном из патриотов России, а не ЧВК.
Несколькими днями ранее Пригожин публично заявил, что в "Вагнере" служит его сын, отслуживший в армии в 19 лет, поучаствовавший в боевых действиях на территории Сирии и получивший орден "Чёрный крест".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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