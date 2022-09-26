Российская армия поразила пять пунктов управления ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации пять пунктов управления ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

26 сентября Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие успешно поразили пять пунктов командования Вооружённых сил Украины.

Конашенков пояснил, что в результате слаженной работы служащих ВС РФ были нейтрализованы командные пункты ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Щурово, Кирово ДНР, а также близ посёлков городского типа Высокополье Херсонской области и Камышеваха Запорожской области.