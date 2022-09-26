Навка сообщила, что Валиева довела россиян до слёз своей новой программой

Именитая фигуристка Татьяна Навка пришла в восторг от новой программы своей юной коллеги Камилы Валиевой.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка восторгается новой программой юной Камилы Валиевой.

По мнению знаменитости, 16-летняя спортсменка довела всю страну до слез.

Произвольная программа фигуристки - ответ на скандал на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка предстала в образе страдающей от нападок в СМИ героини.

Навка, давая комментарии по поводу номера юной Валиевой, не смогла сдержать эмоций.

Навка рассказала в интервью "Metaratings.ru": "После слез говорить очень сложно, у меня ком в горле после выступления Камилы. Я восхищаюсь этой девочкой, она довела до слез всю страну. Это сильный, мощный, гениальный, талантливый человечек. Я верю, что она еще покажет всему мирe".

Также Татьяна похвалила тренера Валиевой Этери Тутберидзе и всю команду, что готовила программу.