Навка сообщила, что Валиева довела россиян до слёз своей новой программой
Именитая фигуристка Татьяна Навка пришла в восторг от новой программы своей юной коллеги Камилы Валиевой.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка восторгается новой программой юной Камилы Валиевой.
По мнению знаменитости, 16-летняя спортсменка довела всю страну до слез.
Произвольная программа фигуристки - ответ на скандал на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка предстала в образе страдающей от нападок в СМИ героини.
Навка, давая комментарии по поводу номера юной Валиевой, не смогла сдержать эмоций.
Навка рассказала в интервью "Metaratings.ru": "После слез говорить очень сложно, у меня ком в горле после выступления Камилы. Я восхищаюсь этой девочкой, она довела до слез всю страну. Это сильный, мощный, гениальный, талантливый человечек. Я верю, что она еще покажет всему мирe".
Также Татьяна похвалила тренера Валиевой Этери Тутберидзе и всю команду, что готовила программу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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