Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Европейского союза против Российской Федерации привели к росту инфляции и стоимости на энергоносители в Европе.

Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) фактически регулятор антироссийских санкций, а повышение цен на энергоносители, рекордная инфляция и ухудшение уровня жизни европейцев — это результат экономических ограничений для России.

Венгерский премьер отметил, что в первую очередь причины кризиса не экономические, а политические. Он обвинил ответ Брюсселя в виде санкций против России на украинский кризис в том, что происходит на энергетическом рынке ЕС.

Орбан добавил, что «эти жуткие цены на энергию следствие политических процессов». По его словам, ответственность нужно возлагать не на экономические процессы, а на политическую линию Европейского союза и «брюссельские решения».

Ранее Орбан заявил, что мировому сообществу необходимо подготовиться к затяжному конфликту в Украине. По словам премьер-министра Венгрии, существует острая необходимость сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня обеим сторонам конфликта.