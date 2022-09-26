Глава Венгрии Орбан обвинил Евросоюз в искусственном создании кризиса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Европейского союза против Российской Федерации привели к росту инфляции и стоимости на энергоносители в Европе.
Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) фактически регулятор антироссийских санкций, а повышение цен на энергоносители, рекордная инфляция и ухудшение уровня жизни европейцев — это результат экономических ограничений для России.
Венгерский премьер отметил, что в первую очередь причины кризиса не экономические, а политические. Он обвинил ответ Брюсселя в виде санкций против России на украинский кризис в том, что происходит на энергетическом рынке ЕС.
Орбан добавил, что «эти жуткие цены на энергию следствие политических процессов». По его словам, ответственность нужно возлагать не на экономические процессы, а на политическую линию Европейского союза и «брюссельские решения».
Ранее Орбан заявил, что мировому сообществу необходимо подготовиться к затяжному конфликту в Украине. По словам премьер-министра Венгрии, существует острая необходимость сесть за стол переговоров и заключить соглашение о прекращении огня обеим сторонам конфликта.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Венгрия планирует узнать мнение граждан о санкциях против России
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Япония вводит запрет на экспорт ключевых товаров после угроз со стороны России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб