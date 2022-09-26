Две страны, входящие в Евросоюз, выступают против заморозки цен на российскую нефть
Венгрия и Кипр против потолка цен на нефть из РФ, который предлагают установить в рамках нового пакета санкций
Таким образом, эта позиция приведет к отсрочке принятия решения по данному вопросу. Соглашение отложат, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.
ЕС требуется единогласие в подобных вещах.
По словам одного из источников агентства Bloomberg, Греция, Кипр и Мальта, имеющие профит от перевозки нефти из РФ, вероятно попытаются защитить свои экономики от новых ограничений.
Опубликовано: Храмова Оксана
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