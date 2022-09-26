Reuters: США планирует выделить Украине 12 миллиардов долларов
Конгресс США предварительно согласовал выделения нового пакета помощи для Украины.
26 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщило о том, что Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи киевскому режиму.
Журналисты издания заявили, что в ответ на запрос администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена члены американского Конгресса заявили о готовности выделить 12 миллионов долларов для Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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