Reuters: США планирует выделить Украине 12 миллиардов долларов

Конгресс США предварительно согласовал выделения нового пакета помощи для Украины.

26 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщило о том, что Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи киевскому режиму.

Журналисты издания заявили, что в ответ на запрос администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена члены американского Конгресса заявили о готовности выделить 12 миллионов долларов для Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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