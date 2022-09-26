NYT: Шольц разозлился после слов Кулебы о немецких танках для Украины

Издание New York Times сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был зол, когда услышал заявление главы МИД Украины о нежелании Берлина поставлять танки Киеву.

Американская газета The New York Times уведомляет, что немецкий канцлер Олаф Шольц был удивлён и разгневан, когда услышал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, упрекнувшего Берлин за отказ от поставок собственных танков в Киев. В ответ на слова Кулебы Шольц также выступил с заявлением, сказав, что Германия действительно является одним из лидеров Евросоюза.

Вместе с тем Олаф Шольц подчёркивает, что лидерство означает способность принимать сильные и верные решения, а не удовлетворять любые чужие просьбы.