NYT: Шольц разозлился после слов Кулебы о немецких танках для Украины
Издание New York Times сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был зол, когда услышал заявление главы МИД Украины о нежелании Берлина поставлять танки Киеву.
Американская газета The New York Times уведомляет, что немецкий канцлер Олаф Шольц был удивлён и разгневан, когда услышал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, упрекнувшего Берлин за отказ от поставок собственных танков в Киев. В ответ на слова Кулебы Шольц также выступил с заявлением, сказав, что Германия действительно является одним из лидеров Евросоюза.
Вместе с тем Олаф Шольц подчёркивает, что лидерство означает способность принимать сильные и верные решения, а не удовлетворять любые чужие просьбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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