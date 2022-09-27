Глава ВСУ Залужный назвал главу Генштаба РФ Герасимова умнейшим из людей

Валерий Залужный лестно высказался про главу российского Генштаба Герасимова.

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный неожиданно для многих во время интервью лестно высказался про главу российского Генерального Штаба Герасимова.

Залужный признался, что считает Герасимова умнейшим из людей и многого от него ожидал.

Более того, отметил Залужный, он хранит у себя в кабинете полное собрание сочинений российского генерала.

"Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромны", - сказал он.