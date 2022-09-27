В Германии не исключают умышленное повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2»
Падение давления в газопроводе «Северный поток-2», а также в обеих нитках «СП» может быть результатом умышленной диверсии.
К такому выводу, опираясь на источники в правительстве Германии, приходит издание Der Spiegel. Версию о диверсии рассматривают и в Москве.
Подобные действия, возможно, нацелены на создание неустойчивости и неопределенности на европейском газовом рынке.
Накануне, напомним, упало давление на обои х газопроводах. А сегодня морское управление Дании объявило о двух утечках близ «Северного потока».
Сроки восстановления повреждений пока не поддаются оценке.
Опубликовано: Храмова Оксана
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