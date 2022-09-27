Сальдо отправится в Москву, чтобы передать обращение к Путину

Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо отправится в Москву, чтобы лично передать обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

27 сентября заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководитель администрации региона Владимир Сальдо отправится в Москву, чтобы передать обращение к президенту России Владимиру Путину.

Сам Сальдо отметил, что на данной стадии подсчёта бюллетеней членами ЦИК Херсонской области стало ясно – большинство избирателей поддержали присоединение освобождённого от гнёта киевского режима региона к Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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