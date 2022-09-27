Полиция Швеции начала проверку о возможной диверсии на газопроводе «Северный поток»

Шведская полиция начала расследование подводных взрывов на магистральном газопроводе «Северный поток».

Во вторник, 27 сентября 2022 года, новостное агентство Reuters, со ссылкой на представителей шведской полиции, сообщило о старте расследования по факту произошедших на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море взрывов.

Отмечается, что полиция Швеции классифицировала взрывы, ставшие причиной утечки газа из-за оставшегося в остановленном с августа этого года трубопроводе «голубого топлива», как «грубый саботаж».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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