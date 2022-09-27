Блинкен: США не могут подтвердить версию о «саботаже» на газопроводе «Северный поток»

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал произошедшие взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море.

27 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в пресс-релизе заявил о том, что на данном этапе расследования произошедшей серии взрывов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море Белый дом не может подтвердить версию о «саботаже».

Блинкен также отметил, что американское правительство убеждено в том, что данный инцидент не окажет «значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы», которая готовится к суровой зиме с рекордными ценами на энергоресурсы.