Блинкен: США не могут подтвердить версию о «саботаже» на газопроводе «Северный поток»
Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал произошедшие взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море.
27 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в пресс-релизе заявил о том, что на данном этапе расследования произошедшей серии взрывов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море Белый дом не может подтвердить версию о «саботаже».
Блинкен также отметил, что американское правительство убеждено в том, что данный инцидент не окажет «значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы», которая готовится к суровой зиме с рекордными ценами на энергоресурсы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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