Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападения на «Северный поток»

Немецкое издание сообщило о том, что Вашингтон ранее предупреждал Берлин о возможных нападениях на газопроводы «Северного потока».

Немецкие еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на свои информированные источники, что Соединенные Штаты две недели назад предупреждали Германию о возможном нападении на газопроводы, проложенные по дну Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что в районе острова Борнхольм в экономических зонах Дании и Швеции прогремело два мощных взрыва на нитках газопровода "Северный поток".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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