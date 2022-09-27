Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападения на «Северный поток»
Немецкое издание сообщило о том, что Вашингтон ранее предупреждал Берлин о возможных нападениях на газопроводы «Северного потока».
Немецкие еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на свои информированные источники, что Соединенные Штаты две недели назад предупреждали Германию о возможном нападении на газопроводы, проложенные по дну Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что в районе острова Борнхольм в экономических зонах Дании и Швеции прогремело два мощных взрыва на нитках газопровода "Северный поток".
Опубликовано: Максим Алексеев
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