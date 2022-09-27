Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападения на «Северный поток»

Немецкое издание сообщило о том, что Вашингтон ранее предупреждал Берлин о возможных нападениях на газопроводы «Северного потока».

Немецкие еженедельник Spiegel сообщил со ссылкой на свои информированные источники, что Соединенные Штаты две недели назад предупреждали Германию о возможном нападении на газопроводы, проложенные по дну Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что в районе острова Борнхольм в экономических зонах Дании и Швеции прогремело два мощных взрыва на нитках газопровода "Северный поток".