МВД Казахстана допустило экстрадицию беженцев из РФ для мобилизации

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов утверждает, что при определённых условиях Астана согласна выдавать Москве некоторых лиц, приехавших из России.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов утверждает, что ведомство страны согласно выдавать беженцев из России, подверженных призыву в армию в рамках частичной мобилизации в том случае, если они были уличены в совершении уголовно наказуемых деяний.

Ахметжанов напоминает, что между Москвой и Астаной заключён договор об экстрадиции преступников, однако повестка из военкомата не является основанием для выдачи россиян.