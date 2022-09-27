Небензя: сегодня от Киева отвернулся Донбасс, и процесс пойдёт дальше

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал итоги референдумов о присоединении Донбасса к России.

28 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета безопасности организации, где сообщил, что по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках стало ясно, что эти регионы войдут в состав Российской Федерации.

По словам Небензи, сегодня от Киева окончательно отвернулся Донбасс, и процесс с отсоединением украинских земель продолжится, если администрация Владимира Зеленского не осознает своих ошибок.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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