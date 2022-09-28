Небензя: Зеленский пытался сорвать мобилизацию в РФ по «майданному» рецепту

Постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что Владимир Зеленский лично попытался сорвать частичную мобилизацию в России.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя утверждает, что за последние несколько суток президент Украины Владимир Зеленский записал более одного видеообращения к россиянам на русском языке, где призывает их саботировать частичную мобилизацию в России и устраивать массовые акции протеста у себя на родине.

По словам Небензи, Зеленский в очередной раз прибег к "майданным" технологиям, однако президент Украины вновь не сумел разобщить власть и население России.