Небензя: Зеленский пытался сорвать мобилизацию в РФ по «майданному» рецепту
Постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что Владимир Зеленский лично попытался сорвать частичную мобилизацию в России.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя утверждает, что за последние несколько суток президент Украины Владимир Зеленский записал более одного видеообращения к россиянам на русском языке, где призывает их саботировать частичную мобилизацию в России и устраивать массовые акции протеста у себя на родине.
По словам Небензи, Зеленский в очередной раз прибег к "майданным" технологиям, однако президент Украины вновь не сумел разобщить власть и население России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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