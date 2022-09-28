Небензя: жители Донбасса, Херсона и Запорожья послушались Зеленского
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждает, что в результате референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье жители данных регионов выполнили просьбу Владимира Зеленского.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, представитель России в организации Василий Небензя напомнил, что в одном из интервью Владимир Зеленский порекомендовал всем, кто ощущает себя русским человеком, покинуть территорию Украины и уехать жить в РФ.
По словам Небензи, итоги референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях доказывают, что жители данных регионов услышали и выполнили просьбу Зеленского, ввиду чего действительно уходят жить в Россию, однако вместе с территориями, на которых живут они и жили их предки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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