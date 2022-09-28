Антонов: США подошли к опасной грани, разрешив Киеву атаковать Донбасс
Российский посол Анатолий Антонов уверен, что заявления американских политиков, одобряющих использование западного оружия ВСУ для атак по ДНР и ЛНР, опасны для США.
28 сентября посол России в США Анатолий Антонов публично заявил, что слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о допустимости нападения ВСУ с применением западного оружия на территории, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, приближают Соединённые Штаты к опасной грани.
По мнению Антонова, разрешая Украине нападать на Донбасс с западным оружием, США фактически становятся непосредственным участником украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Антонов: США подошли к опасной грани, разрешив Киеву атаковать Донбасс
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