Российский посол Анатолий Антонов уверен, что заявления американских политиков, одобряющих использование западного оружия ВСУ для атак по ДНР и ЛНР, опасны для США.

28 сентября посол России в США Анатолий Антонов публично заявил, что слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о допустимости нападения ВСУ с применением западного оружия на территории, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, приближают Соединённые Штаты к опасной грани.

По мнению Антонова, разрешая Украине нападать на Донбасс с западным оружием, США фактически становятся непосредственным участником украинского конфликта.