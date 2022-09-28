Bild: Мерц извинился за слова про беженцев из Украины в Германии
Глава немецкого Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц принёс извинения за своё недавнее высказывание об украинских беженцах.
28 сентября немецкая газета Bild опубликовала новость о том, что лидер оппозиционного движения "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц публично извинился за то, что назвал приезжающих в Германию украинских беженцев социальными туристами. Ранее Мерц утверждает, что беженцы ездят в Германию, затем в Украину, и так по кругу, что напоминает ему своеобразный туризм.
Позднее Фридрих Мерц признал, что в 2013 году выражение "социальный туризм" было признано неприличным в Европе, однако и сейчас подобные высказывания не могут звучат из уст политика, считающего себя приверженцем демократии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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