Bild: Мерц извинился за слова про беженцев из Украины в Германии

Глава немецкого Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц принёс извинения за своё недавнее высказывание об украинских беженцах.

28 сентября немецкая газета Bild опубликовала новость о том, что лидер оппозиционного движения "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц публично извинился за то, что назвал приезжающих в Германию украинских беженцев социальными туристами. Ранее Мерц утверждает, что беженцы ездят в Германию, затем в Украину, и так по кругу, что напоминает ему своеобразный туризм.

Позднее Фридрих Мерц признал, что в 2013 году выражение "социальный туризм" было признано неприличным в Европе, однако и сейчас подобные высказывания не могут звучат из уст политика, считающего себя приверженцем демократии.