Донбасс проголосовал за воссоединение с Российской Федерацией

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей признаны состоявшимися.

Голосование в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях окончено. Референдум признан состоявшимся. Жители регионов единогласно проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

В качестве наблюдателей на референдуме работали представители Франции, Бразилии, Камеруна, Ливии, Ирака, Италии и других.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что проведение референдумов стало точкой невозврата. Чиновник высказал мнение о том, что теперь российская армия будет проводить не специальную, а контртеррористическую операцию на своей территории.