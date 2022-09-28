Донбасс проголосовал за воссоединение с Российской Федерацией
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей признаны состоявшимися.
Голосование в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях окончено. Референдум признан состоявшимся. Жители регионов единогласно проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.
В качестве наблюдателей на референдуме работали представители Франции, Бразилии, Камеруна, Ливии, Ирака, Италии и других.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что проведение референдумов стало точкой невозврата. Чиновник высказал мнение о том, что теперь российская армия будет проводить не специальную, а контртеррористическую операцию на своей территории.
Опубликовано: Максим Алексеев
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