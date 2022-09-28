Трамп обвинил США в подрыве трубопровода Северный поток
Дональд Трамп заявил, что на США лежит вина за аварию на "Северном потоке".
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал аварию на ветках газопровода "Северный поток".
По словам бывшего главы американского государства, США причастный к данному инциденту.
"Трамп поддержал версию о том, что утечка на “Северном потоке” была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story", - пишет БелТА.
Обвинения в адрес Соединенных Штатов выдвинул и бывший глава Министерства иностранных дел Польши Сикорски.
"Спасбо, США", - написал Сикорски в своих социальных сетях.
Опубликовано: Николай Скира
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