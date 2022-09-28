Трамп обвинил США в подрыве трубопровода Северный поток

Дональд Трамп заявил, что на США лежит вина за аварию на "Северном потоке".

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал аварию на ветках газопровода "Северный поток".

По словам бывшего главы американского государства, США причастный к данному инциденту.

"Трамп поддержал версию о том, что утечка на “Северном потоке” была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story", - пишет БелТА.

Обвинения в адрес Соединенных Штатов выдвинул и бывший глава Министерства иностранных дел Польши Сикорски.

"Спасбо, США", - написал Сикорски в своих социальных сетях.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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