Трамп обвинил США в подрыве трубопровода Северный поток

Володин: «люди пересилят время, которое их напугало и встанут в очереди назад через границу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о стоящих на границах с Казахстаном и Грузией россиянах, подметив, что вскоре они «встанут в очередь назад через границу».

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