Süddeutsche Zeitung: Меркель попросила серьезно отнестись к словам Путина
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к словам президента Российской Федерации Владимира Путина о готовности защищать государство нужно отнестись максимально серьезно.
Меркель подчеркнула, что предупреждения Путина о защите государства свидетельствуют о политической мудрости, а не слабости. Об этом экс-канцлер Германии заявила на открытии фонда бывшего федерального канцлера Гельмута Коля.
Она считает, что немцам не стоит «отмахиваться от слов Путина» и «не считать защиту государства блефом». Она признала, что президент России достиг значения политической мудрости и, в его словах нет никаких признаков слабости, как и в российском государстве.
Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности использовать все средства защиты российского народа. В том числе, Путин заявил о готовности применения ядерного оружия в случае, если что-то будет угрожать России.
В своем выступлении при объявлении частичной мобилизации в России, Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России «будут использованы все средства защиты».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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