Джекман снова появится на экранах в образе Россомахи в картине Дэдпул 3
Извстный во всём мире американский актер Хью Джекман вернется к кинообразу, сделавшему его знаменитым - к роли супергероя Росомахи, являющегося персонажем серии фильмов про "Людей Икс".
Хью Джекман снова предстанет в роли супергероя Росомахи, являющегося одним из главных персонажей серии фильмов про "Людей Икс".
Актёр повторит культовую роль в картине "Дэдпул 3", премьера которого запланирована на 6 сентября 2024 года.
27 сентября текущего года Джекман и его коллега по проекту Райан Рейнольдс, исполняющий роль Дэдпула, опубликовали в социальных сетях обращение, где рассказале, что Росомаха появится в "Дэдпуле 3".
Позднее зарубежные СМИ подтвердили данную информацию.
Присутствует информация, что появление Джекмана в образе Росомахи в "Дэдпуле 3" "будет намного больше, чем камео".
Впервые актёр сыграл Росомаху в 2000 году, когда вышла первая часть "Людей Икс". Впоследствии он исполнил эту роль супергероя из вселенной комиксов Marvel ещё 9 раз.
В последний раз это было 2017 года в картине "Логан", режиссером которой стал Джеймс Мангольд.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Джекман снова появится на экранах в образе Россомахи в картине Дэдпул 3
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