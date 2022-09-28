Джекман снова появится на экранах в образе Россомахи в картине Дэдпул 3

Извстный во всём мире американский актер Хью Джекман вернется к кинообразу, сделавшему его знаменитым - к роли супергероя Росомахи, являющегося персонажем серии фильмов про "Людей Икс".

Хью Джекман снова предстанет в роли супергероя Росомахи, являющегося одним из главных персонажей серии фильмов про "Людей Икс".

Актёр повторит культовую роль в картине "Дэдпул 3", премьера которого запланирована на 6 сентября 2024 года.

27 сентября текущего года Джекман и его коллега по проекту Райан Рейнольдс, исполняющий роль Дэдпула, опубликовали в социальных сетях обращение, где рассказале, что Росомаха появится в "Дэдпуле 3".

Позднее зарубежные СМИ подтвердили данную информацию.

Присутствует информация, что появление Джекмана в образе Росомахи в "Дэдпуле 3" "будет намного больше, чем камео".

Впервые актёр сыграл Росомаху в 2000 году, когда вышла первая часть "Людей Икс". Впоследствии он исполнил эту роль супергероя из вселенной комиксов Marvel ещё 9 раз.

В последний раз это было 2017 года в картине "Логан", режиссером которой стал Джеймс Мангольд.