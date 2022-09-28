Минобороны РФ: ВСУ потеряли 70 человек при наступлении на Лиманском направлении

Российское оборонное ведомство рассказало о том, что украинские войска начали наступление на Лиман.

Вооруженные силы Российской Федерации отбили атаки украинских частей на Лиманском направлении.

При наступлении Вооруженные силы Украины потеряли 70 человек, говорится в заявлении Минобороны.

"Наступление украинских войск на краснолиманском направлении провалилось, противник потерял более 70 человек убитыми", - передает Минобороны.

Также стало известно, что российские войска уничтожили две поставленные Штатами гаубицы М777.