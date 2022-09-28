Московский Комсомолец: Северный поток-1 полностью уничтожен
Трубопровод Северный поток-1 может быть полностью уничтожен без возможности восстановления.
Как сообщает российское известное издание "Московский комсомолец" в своем официальном телеграм-канале, трубопровод "Северный поток-1" может быть окончательно уничтожен.
По данным МК, который ссылается на Der Tagesspiegel, в правительстве Германии считают, что "Северный поток-1" не подлежит восстановлению.
Одна из веток "Северного потока-2" также оказалась полностью разрушена.
"Северный поток — 1» уничтожен навсегда, как и одна из двух ниток «Северного потока — 2», считают власти Германии. Если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды может окончательно разрушить трубопроводы, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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