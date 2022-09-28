Полянский: По требованию России в пятницу пройдет срочное заседание Совбеза ООН

В Пятницу, 30 сентября, пройдет срочное заседание Организации Объединенных Наций.

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Полянский рассказал о срочном заседании Совбеза.

По словам Полянского, 30 сентября в 22 часа по московскому времени состоится срочное заседание Совбеза ООН.

Созвала заседание Российская Федерация. Причиной для этого стали взрывы на обеих нитках трубопровода "Северный поток".

"Срочное заседание СБ ООН по диверсиям на "Северных потоках" пройдет в пятницу в 22.00 мск, сообщил первый зам российского постпреда Полянский", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Германии заявили, что "Северный поток-1" и одна ветка "Северного потока-2" могут быть утеряны навсегда.