Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении международного права из-за посещения Абхазии

Как приготовить домашнее вино из сливового варенья

Если срок хранения подходит к концу, а уж тем более в случае когда оно забродило, то многие хозяйки попросту его выбрасывают. Но делать этого не стоит, поскольку можно приготовить прекрасное домашнее вино.

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