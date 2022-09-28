Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении международного права из-за посещения Абхазии

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Абхазию, что вызвало реакцию Грузии.

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые официально посетил непризнанную Абхазию.

Не признала Абхазию, к слову, и сама Республика Беларусь. Факт визита вызвал негативную реакцию со стороны Грузии.

Так, президент Грузии заявила, что поездка Лукашенко в Абхазию - это нарушение норм международного права.

"Президент Грузии обвинила Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и международного права", - пишет ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 