Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении международного права из-за посещения Абхазии
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Абхазию, что вызвало реакцию Грузии.
Белорусский президент Александр Лукашенко впервые официально посетил непризнанную Абхазию.
Не признала Абхазию, к слову, и сама Республика Беларусь. Факт визита вызвал негативную реакцию со стороны Грузии.
Так, президент Грузии заявила, что поездка Лукашенко в Абхазию - это нарушение норм международного права.
"Президент Грузии обвинила Лукашенко, посетившего Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и международного права", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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