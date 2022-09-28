Fox News: президент США Байден игнорирует проблемы простых американцев
На телеканале Fox News прозвучало заявление о том, что президент США Джо Байден буквально игнорирует проблемы простых американцев и, таким образом, теряет избирателей.
Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила на телеканале Fox News о том, что Джо Байден совершенно «оторван от реальности». Он добавил, что президент США «игнорирует те проблемы, с которыми сталкиваются обычные простые американцы» и, таким образом, теряет своих избирателей.
Габбард также рассказала о своей встречи с военнослужащими США из Южной Флориды, которые испытывают серьезные проблемы из-за инфляции и резкого роста стоимости жизни. Она считает, что эти люди «вынуждены жить в небезопасной и вредной для здоровья среде».
При этом, по словам экс-кандидата в президенты США, военнослужащих из Южной Флориды заставляют подписывать бумаги с отказом от претензий. По мнению Габбард, подобные проблемы могут быть с военнослужащими и из других американских регионах.
Габбард напомнила, что вместе с этими проблемами, которые буквально игнорируются администрацией президента США, Джо Байден трубит в трибуны о том, что американская сторона выделяет миллиарды долларов другим странам и гражданам в качестве помощи.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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