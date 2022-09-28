NYP: Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен

Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился, пытаясь найти на конференции умершую в августе конргессвумен.

28 сентября американская газета-таблоид The New York Post сообщила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе конференции в Вашингтоне пытался найти среди присутствующих погибшую месяц назад в автокатастрофе конгрессвумен Джеки Валорски.

Обозреватели NYP отметили, что вероятнее всего, американский лидер просто забыл о трагической гибели Валорски, ведь не найдя среди собравшихся на конференции политиков погибшую конгрессвумен, с уверенностью заявил о том, что «она планировала быть здесь».