Евросоюз планирует ввести санкции против «идеолога русского мира» Александра Дугина
Европейский союз планирует включить в восьмой пакет санкций ограничения против отца убитой Дарьи Дугиной, а также Николая Расторгуева и Алана Лушникова.
28 сентября американское информационное агентство Politico заявило, что Европейский союз, в рамках уже восьмого по счёту санкционного пакета против России, планирует расширить санкционный список, добавив в него российского философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Отмечается, что в новый пакет антироссийских санкций, предположительно, не войдут ограничения на импорт российских бриллиантов, согласовать которые члены Евросоюза не могут на протяжении нескольких месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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