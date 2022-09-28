Евросоюз планирует ввести санкции против «идеолога русского мира» Александра Дугина

Европейский союз планирует включить в восьмой пакет санкций ограничения против отца убитой Дарьи Дугиной, а также Николая Расторгуева и Алана Лушникова.

28 сентября американское информационное агентство Politico заявило, что Европейский союз, в рамках уже восьмого по счёту санкционного пакета против России, планирует расширить санкционный список, добавив в него российского философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Отмечается, что в новый пакет антироссийских санкций, предположительно, не войдут ограничения на импорт российских бриллиантов, согласовать которые члены Евросоюза не могут на протяжении нескольких месяцев.