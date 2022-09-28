Гаврилов: Россия предостерегла США и Британию от эскалации в Украине
Глава российской переговорной делегации в Вене Константин Гаврилов утверждает, что Москва предупреждает Лондон и Вашингтон о последствиях эскалации украинского кризиса.
28 сентября Константин Гаврилов сообщил, что Соединённые Штаты регулярно модернизируют своё ядерное оружие, подстрекая Великобританию к поддержанию антироссийской ядерной риторики с регулярными угрозами использовать оружие массового поражения.
По словам Гаврилова, Россия уже неоднократно предупреждала Вашингтон и Лондон о негативных последствиях подобной внешней политики в отношении Москвы.
В частности, Константин Гаврилов напомнил, что накануне Владимир Путин пообещал задействовать все доступные средства для защиты суверенитета российских территорий, в том числе и тех, которые могут присоединиться к РФ в результате референдумов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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