Пентагон опроверг причастность США к ЧП на «Северных потоках»
Пресс-служба американского Пентагона заявила о непричастности Вашингтона ко взрывам на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2".
28 сентября в ходе брифинга в Пентагоне сотрудникам американского оборонного ведомства был задан вопрос о том, имеют ли США отношения ко взрывам на российских газопроводах "Северный поток", которые случились двумя днями ранее. В ответ представитель Пентагона заявил, что Вашингтон не имеет к этому никакого отношения.
Также на брифинге в Белом доме отметили, что Джо Байден не давал обещаний по намерениям США уничтожить "Северный поток-2", но действительно обещал помешать ввести его в эксплуатацию в случае начала конфликта на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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